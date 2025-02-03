Москва, 3 февраля, 2025, 07:53 — ИА Регнум. Из-за аномально тёплой зимы в России одной из главных опасностей для будущего урожая окажется нашествие саранчи. Для борьбы с насекомыми будут созданы специальные группы. Такие данные приведены в докладе федерального Россельхозцентра при Минсельхозе.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Стаи саранчи в 2025 году могут появиться в 21 регионе повышенного риска.

По заключению специалистов, нашествия саранчи стоит опасаться в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской областях.

Кроме того, риск угрозы урожаю есть в ряде республик. Это Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия.

Также есть риск нашествия саранчи на Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

В 2024 году эти насекомые в большом количестве были зафиксированы в 14 регионах РФ.

Саранча на своём пути поедает практически всю растительность.

Как сообщало ИА Регнум, при поиске способов уменьшения негативного воздействия саранчи на сельскохозяйственные культуры не стоит прибегать к усиленной обработке площадей ядами для насекомых. Такое мнение высказал магистр экологии и природопользования Александр Кукса.

Из-за отсутствия дождей в ряде российских регионов, где сеют озимые, сев проходил тяжело, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Научный журнал Science Advances сообщил, что глобальное потепление климата, которое всё чаще вызывает нашествия саранчи, может привести к дестабилизации продовольственной безопасности.