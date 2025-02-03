Липецк, 3 февраля, 2025, 07:36 — ИА Регнум. Над Липецкой областью произошёл нештатный сход двух авиационных боеприпасов. В результате происшествия без электроснабжения остались несколько населённых пунктов. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального правительства.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Инцидент произошёл 1 февраля. По уточнённой информации, один из авиационных боеприпасов упал в Елецком районе, другой — в Воловском муниципальном округе, вдали от жилых домов.

Всем, у кого в результате инцидента пострадало имущество, власти пообещали выплатить компенсации.

Как сообщало ИА Регнум, в Елецком районе Липецкой области оперативно восстановили электроснабжение, нарушенное при падении отработавшей ступени ракетного комплекса.

В 2016 году в Республике Алтай обнаружили обломки второй ступени ракеты-носителя «Протон-М», которая была запущена с Байконура 9 июня. Части ракеты упали в окрестностях села Верх-Апшуяхта Шебалинского района. Их нашли местные жители, а затем обследовали специалисты. По результатам анализов, каких-либо загрязнений в окружающей среде обломки не оставили.