Новый, 1075-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой украинскими беспилотниками ряда российских территорий. Всего в ночь на 3 февраля средствами ПВО ВС РФ перехвачены и уничтожены 70 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ростовской (27 дронов), Волгоградской (25), Астраханской (семь), Воронежской (пять), Белгородской (четыре) и Курской (два) областями, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Так, в Волгоградской области при падении обломков БПЛА произошли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Ростовской области с налётом вражеских дронов боролись в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Также БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали топливно-энергетический комплекс в Астраханской области. При падении одного из БПЛА произошло возгорание, пострадавших нет, уточнил губернатор Игорь Бабушкин.

Ограничения на полёты ранним утром вводились в аэропортах пяти городов: Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

Тем временем во время штурма Часова Яра боец спецназа «Ахмат» с позывным Буддист в одиночку, с ранением и без связи смог взорвать два блиндажа с украинскими боевиками.

Существенный урон ВСУ нанесло также подразделение, в составе которого действовал начальник штаба отряда БАРС-16 Иван Цибуля. Российским бойцам удалось удержать оборону на одном из опасных участков линии боевого соприкосновения, несмотря на вражеские залпы ствольной и реактивной артиллерии. По итогам боя противник, проведя несколько атак, израсходовал свой атакующий потенциал и отступил, информирует Минобороны.

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