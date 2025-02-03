Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2025, 07:30 — ИА Регнум. В ночь на 3 февраля российские средства противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали 70 украинских беспилотников в регионах РФ. Подробности о попытках вражеских атак сообщили в Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

В небе над Ростовской области сбито 27 беспилотников, 25 дронов уничтожили над Волгоградской областью, семь — над территорией Астраханской, пять — над территорией Воронежской, четыре — над территорией Белгородской и два над территорией Курской области.

О последствиях падения обломков БПЛА не сообщается.

Как информировало ИА Регнум, ночью 3 февраля российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа на Волгоградскую область. При падении обломков БПЛА произошли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. В настоящее время электроснабжение в Волгограде и прилегающих муниципальных образованиях осуществляется в полном объёме, добавил глава области.

В Астраханской области также отразили ночную атаку ВСУ, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса. Глава региона Игорь Бабушкин уточнил, что в результате падения обломков одного из беспилотников произошло возгорание. Пострадавших нет.