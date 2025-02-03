Лондон, 3 февраля, 2025, 07:19 — ИА Регнум. Во время неформального саммита глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Великобритании Кир Стармер 3 февраля обратится с призывом продолжать оказывать экономическое давление на Россию. Соответствующие выдержки из предстоящего заявления Стармера опубликовал офис британского премьера.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

«Нам необходимо, чтобы все союзники активизировались, особенно в Европе. Я здесь для того, чтобы работать с нашими европейскими партнёрами над продолжением давления, нацеливаясь на доходы от энергоносителей и компании, поставляющие свои средства на ракетные заводы», — указали в заявлении.

По мнению Стармера, именно эти шаги ЕС приблизят мир.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании на 100 лет. В рамках взятых обязательств Британия расширит программу подготовки украинских военных, будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения.

Подписание «столетнего договора» между Лондоном и Киевом показывает на практике усилия тех, кто настроен на продолжение боевых действий, отметил полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Такие соглашения подписали и Германия, и Франция, но они очень быстро канули в Лету. Эти документы не являлись таким мощным механизмом или рычагом, позволяющим поддерживать Киев, отметил эксперт.

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, Украина согласилась стать колонией Соединённого Королевства после заключения договора о «столетнем партнёрстве». Соглашение необходимо в первую очередь Британии для отвлечения внимания от внутренних проблем и попытки сыграть в игру, которая отличается от действий США. Эксперт подчеркнул, что реальностью является не подписанная бумага, а успехи российских военных.