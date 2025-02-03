Измир, Турция, 3 февраля, 2025, 07:15 — ИА Регнум. Курортный город Измир в Турции находится в зоне риска сильного землетрясения, которое может быть даже сильнее, чем прогнозируемое сейсмологами землетрясение в Стамбуле. Об этом сообщил глава отделения Палаты инженеров-геофизиков Синанджан Озичер.

J. W. Alker/imageBROKER.com/Global Look Press

В Мраморном море, недалеко от Стамбула, проходит одна из ветвей Северо-Анатолийского разлома. По прогнозам учёных, в Стамбуле и регионе Мраморного моря может произойти мощное землетрясение магнитудой выше семи. Экономические последствия такого события ощутит вся Турция. Об этом заявил «РИА Новости» профессор сейсмологии и член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

Согласно расчётам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушится не менее 90 тыс. зданий, а около 4,5 млн жителей могут остаться без жилья. Страховые компании оценивают возможный ущерб от землетрясения в сумму, превышающую 325 млрд долларов.

Озичер считает, что Измир более уязвим к землетрясениям, чем Стамбул.

«Из-за особого грунта волны землетрясения могут быть в два-три раза сильнее, чем обычно. Здания на этом грунте представляют собой высотные дома в восемь и более этажей», — сказал учёный, слова которого приводит газета Duvar.

Озичер также отметил, что некоторые здания в Измире устарели и построены незаконно. Он прогнозирует, что в регионе может произойти землетрясение силой 6,9 балла, которое продлится 20–22 секунды.

Дату, когда может случиться природный катаклизм, учёный не назвал.

Как сообщало ИА Регнум, сведений о разрушениях или пострадавших из-за землетрясения 19 января в Ялтинском регионе не поступало.

12 января у берегов Крыма в Чёрном море было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Оно произошло на расстоянии 75 км к юго-востоку от Керчи и 60 км к югу от Тамани. Очаг залегал на глубине 45 км.

В ночь на 11 января в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км. В результате сейсмического события никто не погиб и не пострадал, обращений от населения не поступало.