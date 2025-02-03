Волгоград, 3 февраля, 2025, 06:54 — ИА Регнум. Ночью 3 февраля российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа на Волгоградскую область. При падении обломков БПЛА произошли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Пожарные. Иван Шилов ИА REGNUM

«Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. Пострадавших нет», — приводит его слова в Telegram-канале администрация Волгоградской области.

Возникшие локальные возгорания на территории НПЗ были оперативно локализованы. Кроме того, наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. В настоящее время электроснабжение в Волгограде и прилегающих муниципальных образованиях осуществляется в полном объёме, добавил глава области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 января ВСУ также атаковали НПЗ в Волгоградской области. Один из обломков БПЛА привёл к пожару, который оперативно ликвидировали. В результате происшествия пострадал один рабочий завода, его доставили в больницу. Всего дежурные средства ПВО отразили атаку на регион восьми украинских дронов.

В ночь на 3 февраля силами противовоздушной обороны в Ростовской области было нейтрализовано 29 беспилотников ВСУ. Дроны сбили в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

В Астраханской области также отразили ночную атаку ВСУ, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса. Глава региона Игорь Бабушкин уточнил, что в результате падения обломков одного из беспилотников произошло возгорание. Пострадавших нет.