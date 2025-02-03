Санкт-Петербург, 3 февраля, 2025, 06:45 — ИА Регнум. Появились данные о пассажирах, пострадавших в жёстком столкновении маршрутного автобуса и снегоуборочной техники в Ленинградской области вечером 2 февраля.

Скриншот страницы ntv.ru Авария на дороге

В ДТП погибли два пассажира, 13 получили травмы различной тяжести.

Предварительный список пострадавших появился в распоряжении РЕН ТВ.

По информации издания, в крайне тяжёлом состоянии находятся оба водителя — одному 49 лет (Роман С. управлял автобусом), другому 39 лет (Ринат Ш. был за рулём снегоуборочной машины).

Также в крайне тяжёлом состоянии был 11-летний ребёнок, но в реанимации он пришёл в себя.

В состоянии средней тяжести находятся пассажиры: Ульяна В., Елизавета Д., Александр С., 55 лет, Виктория Щ., 42 года, Мария Г., 19 лет, Александр К., 58 лет, Алексей Р., 36 лет, Полина И. и Александр Д.

Как сообщало ИА Регнум, число пострадавших в автоаварии с маршрутным автобусом и снегоуборочной машиной в Ленинградской области достигло 13.

После ДТП возбудили уголовное дело. Авария произошла около 22:45 мск 2 февраля на 133-м км трассы «Нарва», погибли два человека. Полиция устанавливает их личности.

Также 2 февраля двое взрослых и двое детей погибли в результате массового ДТП на автодороге Тюмень — Каменка. Жертвами аварии стали водитель, пассажирка и двое её детей.

Ранее массовая авария с участием нескольких автомобилей произошла на Московской кольцевой автомобильной дороге. Участниками ДТП стали ГАЗ, Kia и Dodge. Водитель первой иномарки скончался на месте.