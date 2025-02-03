Появился список пострадавших в дорожной аварии в Ленинградской области
Появился список пострадавших в жёстком ДТП в Ленинградской области
Санкт-Петербург, 3 февраля, 2025, 06:45 — ИА Регнум. Появились данные о пассажирах, пострадавших в жёстком столкновении маршрутного автобуса и снегоуборочной техники в Ленинградской области вечером 2 февраля.
В ДТП погибли два пассажира, 13 получили травмы различной тяжести.
Предварительный список пострадавших появился в распоряжении РЕН ТВ.
По информации издания, в крайне тяжёлом состоянии находятся оба водителя — одному 49 лет (Роман С. управлял автобусом), другому 39 лет (Ринат Ш. был за рулём снегоуборочной машины).
Также в крайне тяжёлом состоянии был 11-летний ребёнок, но в реанимации он пришёл в себя.
В состоянии средней тяжести находятся пассажиры: Ульяна В., Елизавета Д., Александр С., 55 лет, Виктория Щ., 42 года, Мария Г., 19 лет, Александр К., 58 лет, Алексей Р., 36 лет, Полина И. и Александр Д.
Как сообщало ИА Регнум, число пострадавших в автоаварии с маршрутным автобусом и снегоуборочной машиной в Ленинградской области достигло 13.
После ДТП возбудили уголовное дело. Авария произошла около 22:45 мск 2 февраля на 133-м км трассы «Нарва», погибли два человека. Полиция устанавливает их личности.
Также 2 февраля двое взрослых и двое детей погибли в результате массового ДТП на автодороге Тюмень — Каменка. Жертвами аварии стали водитель, пассажирка и двое её детей.
Ранее массовая авария с участием нескольких автомобилей произошла на Московской кольцевой автомобильной дороге. Участниками ДТП стали ГАЗ, Kia и Dodge. Водитель первой иномарки скончался на месте.