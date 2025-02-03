Москва, 3 февраля, 2025, 06:32 — ИА Регнум. В аэропортах Саратова, Волгограда и Астрахани утром 3 февраля отменили введённые ранее временные ограничения на приём и вылет гражданских самолётов, сообщили в Росавиации.

A.Savin Аэропорт «Гумрак» в Волгограде

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко уточнил, что в Саратове аэропорт приступил к работе в штатном режиме в 05:00 мск. В 05:45 сняли ограничения на работу воздушной гавани Волгограда. В Астрахани отменили запрет на приём и вылет гражданской авиации в 05:57 мск.

Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска ранним утром 3 февраля ввели ограничения на приём и выпуск авиарейсов.

Временные ограничения на приём и вылет авиарейсов в аэропорту Ульяновска ввели утром 1 февраля. В Росавиации уточнили, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.