ДНР, 3 февраля, 2025, 06:24 — ИА Регнум. Украинский снайпер на протяжении трёх дней убивал мирных граждан города Селидово в Донецкой Народной Республике, прятаясь в жилых кварталах. Об этом сообщил местный житель Александр Забелин.

Xvesti.ru Украинский снайпер

Беженец уточнил, что убийства происходили в домах по улице Щорса.

«Там снайпер три дня убивал всех подряд. У меня друга убили. Ну, получается, Саню», — вспомнил Забелин в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что к погибшему товарищу направились двое мужчин, их убили. Тогда на помощь выдвинулся ещё один горожанин, чтобы вытащить тела и захоронить. Снайпер его тоже застрелил.

По словам очевидцев, боевик прятался в заброшенных чердаках, подвалах и квартирах. Именно оттуда он и стрелял по людям, которые попадались в поле зрения.

Как сообщало ИА Регнум, больше 100 мирных жителей были расстреляны военными ВСУ в городе Селидово, заявил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Украинские войска, добавил он, убили всех, кого смогли, при отступлении из города. Чаще всего они стреляли по людям в упор, большинство жертв — старики и женщины. Были случаи, когда частные дома сжигали, людей расстреливали целыми семьями. Свидетели слышали грузинскую и французскую речь. Преступления в Селидово поражают жестокостью, отметил Григорьев.

Украинские военные убили 12 жителей Селидово около единственной скважины с водой, рассказала беженка Елена Николаенко. Кроме того, перед бегством из Селидово украинские формирования расстреляли мать с ребёнком. Женщина уточнила, что к телам погибших пытался добраться их сосед, однако он также был расстрелян бойцами ВСУ.