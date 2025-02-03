Воронеж, 3 февраля, 2025, 06:08 — ИА Регнум. В Воронежской области ночью 3 февраля подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили несколько беспилотников ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что вражеские дроны были сбиты в небе над двумя районами области.

В регионе отменили режим опасности атаки БПЛА в 05:56 мск, который был объявлен в 22:00 2 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, В ночь на 3 февраля силами противовоздушной обороны в Ростовской области была отражена массированная атака украинских беспилотников. Над семью районами регионами сбили 29 вражеских дронов.

В Астраханской области отразили ночную атаку ВСУ, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса. Глава региона Игорь Бабушкин уточнил, что в результате падения обломков одного из беспилотников произошло возгорание. Пострадавших нет.