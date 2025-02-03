Москва, 3 февраля, 2025, 06:17 — ИА Регнум. По предварительным оценкам экспертов, 2025 год может оказаться в числе пяти или трёх самых жарких лет на Земле. При этом не станет рекордсменом, прогнозы ещё могут быть скорректированы. Свои предположения высказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

По словам метеоролога, были прогнозы, что этот год войдёт в тройку или пятёрку самых жарких лет. Один из прогнозов даже предполагал, что он займёт второе место.

«Это пока лишь предварительные расчёты, которые напоминают прогноз инфляции. Сейчас не стоит относиться к ним серьёзно», — пояснил Вильфанд.

В любом случае прогнозы будут уточнены в середине 2025 года, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в Тульском областном в экзотариуме сурок Сергей вышел из своей норки, а затем бодро и резво побежал к кормушке, тем самым предсказав раннюю и тёплую весну в 2025 году. Об этом рассказала завотделом развития экзотариума Елена Курлыкова. Такое поведение животного говорит о ранней весне. Зверёк за пять лет прогнозов ни разу не ошибся.

Явление Ла-Нинья, связанное с понижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погоду на всей планете, можно наблюдать на данный момент. Оно является холодным аналогом Эль-Ниньо. По предварительному прогнозу, оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле.

Последний раз Эль-Ниньо длилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, но его последствия продолжали влиять на глобальные температуры — 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд предыдущего года.