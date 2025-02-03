Шанлыурфа, Турция, 3 февраля, 2025, 05:58 — ИА Регнум. В городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции с моста вылетел грузовой автомобиль вместе с другими машинами. В результате аварии погибли три человека, сообщил 3 февраля телеканал NTV.

Tysto Авария

Инцидент произошёл в районе Биречик.

«Грузовик, у которого отказали тормоза, вылетел с моста вместе с впереди идущими автомобилями. В результате аварии погибли три человека, 26 получили ранения», — уточнили журналисты.

На месте аварии работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 сентября 2024 года грузовик, ехавший по мосту в Нижнем Новгороде, пробил ограждение и упал в реку Оку. Авария случилась на автодороге федерального значения М-7 «Волга».

В мае 2024 года в районе Поцелуева моста в Санкт-Петербурге пассажирский автобус столкнулся с автомобилем, после чего вылетел в реку Мойку. В результате погибли семь человек, находившиеся в салоне. Водитель объяснил случившееся отказом тормозов, однако суд установил, что к ДТП привело нарушение правил дорожного движения. Мужчину приговорили к шести годам колонии, по делу также арестовали начальника автоколонны компании-перевозчика.