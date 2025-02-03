ВСУ за ночь атаковали Ростовскую область десятками беспилотников
В Ростовской области отразили массированную атаку ВСУ: силы ПВО сбили 29 БПЛА
Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2025, 05:52 — ИА Регнум. В ночь на 3 февраля силами противовоздушной обороны в Ростовской области была отражена массированная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
За ночь было нейтрализовано 29 беспилотников в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах.
«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — добавил Слюсарь.
По мере поступления информации о последствия будет сообщаться.
Как передавало ИА Регнум, в Астраханской области отразили ночную атаку ВСУ, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса. Глава региона Игорь Бабушкин уточнил, что в результате падения обломков одного из беспилотников произошло возгорание. Пострадавших нет.
31 декабря силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Ростовской и Астраханской областями.
Ночью 1 февраля в российских регионах были уничтожены девять дронов ВСУ, а также ликвидирован безэкипажный катер. Семь вражеских БПЛА обезвредили над территорией Брянской области, по одному украинскому беспилотнику сбили в Белгородской и Саратовской областях. Один безэкипажный катер следовал в направлении Крымского полуострова.