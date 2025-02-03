Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2025, 05:52 — ИА Регнум. В ночь на 3 февраля силами противовоздушной обороны в Ростовской области была отражена массированная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

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За ночь было нейтрализовано 29 беспилотников в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — добавил Слюсарь.

По мере поступления информации о последствия будет сообщаться.

Как передавало ИА Регнум, в Астраханской области отразили ночную атаку ВСУ, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса. Глава региона Игорь Бабушкин уточнил, что в результате падения обломков одного из беспилотников произошло возгорание. Пострадавших нет.

31 декабря силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Ростовской и Астраханской областями.

Ночью 1 февраля в российских регионах были уничтожены девять дронов ВСУ, а также ликвидирован безэкипажный катер. Семь вражеских БПЛА обезвредили над территорией Брянской области, по одному украинскому беспилотнику сбили в Белгородской и Саратовской областях. Один безэкипажный катер следовал в направлении Крымского полуострова.