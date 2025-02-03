Саратов, 3 февраля, 2025, 05:40 — ИА Регнум. В аэропорту Саратова отменили введённые ранее ограничения на приём и вылет гражданских самолётов, сообщили в Росавиации.

gsv. aero Международный аэропорт «Гагарин» в Саратове

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко уточнил, что ограничения были сняты в 05:00 мск 3 февраля. Их вводили для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска ранним утром 3 февраля ввели ограничения на приём и выпуск авиарейсов.

Временные ограничения на приём и вылет авиарейсов в аэропорту Ульяновска ввели утром 1 февраля. В Росавиации уточнили, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.