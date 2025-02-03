Москва, 3 февраля, 2025, 05:31 — ИА Регнум. В Верховном суде не стали рассматривать кассационную жалобу блогера Елены Блиновской, поданную в связи с её иском о снижении суммы задолженности в 1,2 млрд рублей по налогам, пени и штрафам. Об этом указано в документах, предоставленных ТАСС.

Сергей Корсун ИА REGNUM Марафон желаний. Елена Блиновская

В определении суда говорится об отказе Блиновской в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ.

В своей кассации блогер просила ВС направить материалы дела по налоговому спору на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, а также провести перерасчёт недоимки по НДС и НДФЛ, учесть смягчающие обстоятельства при назначении штрафа за нарушение налогового законодательства.

Как сообщало ИА Регнум, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. Её обвинили в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём. Следствие полагает, что блогер и её бывший муж Алексей Блиновский скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей.

Блиновская должна выплатить банку ВТБ долг в размере 269 млн рублей. Представитель банка объяснил, что долг возник по кредиту, полученному в 2020 году. По словам юриста, общая сумма кредита была 300 млн рублей, сейчас долг составляет 269 млн рублей. Блиновская перестала выплачивать кредит в апреле 2024 года.

29 ноября долг Елены Блиновской в 1,5 млрд рублей каким-то образом пропал из системы ФНС. На госпортале «Мои налоги» появилась запись о том, что задолженность успешно погашена. Юрист блогера Иван Морозов уточнил, что задолженность Блиновской никуда не делась, она продолжает её гасить.

16 января суд в Москве продлил на три месяца срок содержания под стражей «королевы марафонов». Она будет находиться в следственном изоляторе до 2 мая 2025 года. На судебном заседании 16 января она заявила, что написала явку с повинной сразу после начала следствия и полностью признала свою вину.