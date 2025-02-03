Вашингтон, 3 февраля, 2025, 05:34 — ИА Регнум. Американским Агентством по международному развитию (USAID) руководят «радикалы-помешанные», их нужно убрать. Об этом 2 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«USAID управляют радикалы-помешанные. Мы их убираем, а потом примем решение», — пояснил глава Белого дома.

О своём решении Трамп рассказал при общении с журналистами на авиабазе Эндрюс.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на 90 дней США приостановили финансирование других стран для оценки целесообразности этой помощи. Все попытки киевского офиса USAID сохранить поддержку наиболее важных программ были отвергнуты в Белом доме. Это решение Трампа вызвало панику на Украине, написала британская газета The Guardian.

Глава департамента эффективности госуправления, миллиардер Илон Маск 2 февраля объявил USAID преступной организацией, которой пришло время умереть. Также он обвинил структуру в финансировании за счёт налоговых отчислений американцев разработок биологического оружия. После этих заявлений аккаунт USAID с почти миллионом подписчиков был удален из соцсети Х. На странице агентства появилась запись, что «этот аккаунт не существует».

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала к реорганизации USAID таким образом, чтобы оно помогало самим США. Она предложила новой администрации Белого дома переключить деятельность агентства на обновление системы пожарной безопасности, содействие возвращению естественного гендера или расследование коррупционных схем предыдущих руководителей.