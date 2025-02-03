Астрахань, 3 февраля, 2025, 05:01 — ИА Регнум. В Астраханской области отразили ночную атаку ВСУ, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом 3 февраля сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК», — уточнил он в Telegram-канале.

Глава Астраханской области подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку в штатном режиме.

В результате падения обломков одного из беспилотников произошло возгорание. Никто не пострадал, заверил Бабушкин.

Как сообщало ИА Регнум, днём 31 декабря 2024 года силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Ростовской и Астраханской областями.

Силами ПВО ночью 1 февраля 2025 года в российских регионах были уничтожены девять дронов ВСУ, а также ликвидирован безэкипажный катер. Семь вражеских БПЛА обезвредили над территорией Брянской области, по одному украинскому беспилотнику сбили в Белгородской и Саратовской областях. Один безэкипажный катер следовал в направлении Крымского полуострова.