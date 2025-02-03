Вашингтон, 3 февраля, 2025, 05:08 — ИА Регнум. Идея США провести выборы на Украине до конца года, особенно в случае перемирия, кажется несостоятельной, если это всё, что предлагается на данный момент от американской стороны. Об этом заявил советник главы киевского режима Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин агентству Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы Украина

Литвин признался, что киевские власти не читали полного интервью спецпосланника США по Украине Кита Келлога. Им были доступны лишь некоторые фрагменты о выборах.

«Поэтому сложно в полной мере оценить позицию США», — отметил Дмитрий Литвин.

При этом советник пояснил, что если «план — это только прекращение огня и выборы, то это неудачная стратегия». Президента РФ Владимира Путина «не запугать только этими двумя вещами», заключил украинский политик.

Как сообщало ИА Регнум, спецпосланник Кит Келлог заявил, что быстрое завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе США. Глава Белого дома Дональд Трамп и его администрация обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы, победитель которых занялся бы подготовкой мирного соглашения с Россией.

Власти Соединённых Штатов запланировали встречи с представителями России и Украины. Такое заявление сделал Трамп 2 февраля на авиабазе.

Дональд Трамп планирует добиться урегулирования украинского конфликта через переговоры, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. Предстоящий разговор может быть напряжённым, всем сторонам конфликта придётся от чего-то отказаться ради урегулирования, добавил он.