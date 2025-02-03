Москва, 3 февраля, 2025, 04:41 — ИА Регнум. В аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска ранним утром 3 февраля ввели ограничения на приём и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации.

Andreyphotoair Аэропорт Казани

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко отметил, что ограничения ввели в воздушных гаванях для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.

Как сообщало ИА Регнум, временные ограничения на приём и вылет авиарейсов в аэропорту Ульяновска ввели утром 1 февраля. В Росавиации уточнили, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

29 января Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Мурманска. Ранее в тот же день временные ограничения на полёты вводились в петербургском аэропорту Пулково и аэропорту Казани.