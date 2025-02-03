Харьков, Украина, 3 февраля, 2025, 05:11 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования прикладывают серьёзные усилия для контратак позиций ВС РФ в Харьковской области. Однако их попытки не увенчались успехом, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум Поражение ВСУ

«Линия соприкосновения в городе Волчанске остаётся прежней. Там идут позиционные бои, мы удерживаем свои позиции, то есть не позволяем контратаковать. Но нужно сказать честно, враг предпринимает достаточно серьёзные усилия и на волчанском направлении, и на липцевском направлении контратаковать наши позиции», — уточнил он в интервью «РИА Новости».

По словам Ганчева, все контратаки ВСУ заканчиваются безуспешно. Противник несёт большие потери, отступает, но затем пытается вновь атаковать, заключил глава администрации.

Как сообщало ИА Регнум, украинское командование на харьковском направлении бросает своих бойцов на позициях на несколько месяцев без снабжения. При первой же возможности военнослужащие сдаются в российский плен, не желая умирать за киевский режим и терпеть «беспредел командиров», подтвердил Виталий Ганчев.

Российские военные на оставленных противником позициях в Харьковской области обнаружили тела бойцов ВСУ, которых приковали цепями и оставили умирать собственные командиры. Telegram-канал «Северный ветер» отметил, что таким образом офицеры ВСУ пытаются запугать военных и показать, что их ждёт в случае отказа выполнять приказы.