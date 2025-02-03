Братислава, 3 февраля, 2025, 04:30 — ИА Регнум. Участники гражданского объединения «Брат за брата» завесили флагами свастику и оскорбительные надписи желто-голубой краской на советском мемориале «Победа» на юго-востоке Словакии.

Pixabay.com Флаг Словакии

Мемориал установлен как дань погибшим в кровопролитных боях с фашистами красноармейцам.

Активисты уже неоднократно устраняли последствия вандализма на советских памятниках в Словакии. На этот раз «братья» опубликовали кадры с оскорбительными надписями в том числе в адрес действующего министра Словакии Роберта Фицо. Они всё завесили словацкими флагами.

«Это наша Словакия — наша земля», — подписали активисты фотографии.

Кроме того, активисты провели у мемориала памятную акцию, которую поддержали не менее 200 человек. Собравшиеся возложили к памятнику венки и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах.

Как сообщало ИА Регнум, вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Карловке в Полтавской области.

16 октября вандалы осквернили памятник жертвам Волынской резни, который установлен в польском городе Вроцлаве. Они нарисовали на монументе символы украинских националистов.

В августе неизвестные осквернили советский танк Т-34 и противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100, установленные в деревне Даргов на юго-востоке Словакии, нарисовав на них украинские флаги.

Активисты из объединения «Брат за брата» закрасили эти изображения на советской военной технике зелёной краской и нарисовали красные звёзды. Посольство РФ в Словакии поблагодарило тех, кто участвовал в этом восстановлении.