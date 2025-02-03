Вашингтон, 3 февраля, 2025, 04:19 — ИА Регнум. Ситуация с Панамским каналом разрешится без участия американских военных. Об этом 2 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Панамский канал

«Не думаю, что будут нужны солдаты в Панаме», — процитировали Трампа американские телеканалы.

Он добавил, что США не позволят Китаю «владеть» Панамским каналом. Также было неправильным решением разместить на Панамском канале много вывесок на китайском языке, их количество достигло 70%.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Трамп во время инаугурационной речи пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. По мнению главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и нацбезопасности США. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в тот же день отверг притязания на канал. Он заявил, что объект останется под контролем республики.

Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля на встрече с Хосе Раулем Мулино заявил, что Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. В свою очередь Мулино ответил, что «принял важное решение». После переговоров с Рубио он объявил о нежелании продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Панама рассмотрит возможность завершения проекта раньше срока, отметил Мулино.

Возможность военного захвата Панамского канала будет противоречить международным законам и обернётся американской оккупацией Панамы, считает генерал армии США в отставке Барри Маккеффри.