Вашингтон, 3 февраля, 2025, 03:59 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов запланировали встречи с представителями России и Украины. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп 2 февраля на авиабазе Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

По словам Трампа, последние несколько дней были очень напряженными.

«Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — пояснил президент США.

По его словам, «эти дискуссии проходят довольно успешно».

Как сообщало ИА Регнум, экс-президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) выразил беспокойство тем, что киевские власти до сих пор не могут установить эффективный канал коммуникации с Дональдом Трампом.

22 января Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу в течение 100 дней урегулировать конфликт.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Президент Владимир Путин 20 января подчеркнул, что целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие.