Лондон, 3 февраля, 2025, 03:52 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали на Украине 18-летнего британского наёмника Джеймса Уилтона, который выполнял своё первое боевое задание. Об этом сообщила 2 февраля газета The Sun.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

Согласно статье, британец без военного опыта отправился на Украину в 17-летнем возрасте. По достижении совершеннолетия его отправили в зону боевых действий. Ликвидировали британца с помощью беспилотника ещё в июле 2024 года на «восточном фронте».

По словам его лучшего друга, они вышли на задание без прикрытия и передвигались по незащищённой местности, чтобы пополнить запасы других боевиков.

До поездки на Украину Уилтон окончил двухлетние курсы по уходу за животными и охране земельных ресурсов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сбежавший из британской армии 23-летний снайпер-наёмник с русскими корнями Александр Гармс-Риззи был убит 27 января, воюя за Украину. Он служил в полку Королевских валлийских стрелков. У него русская мать, до 12 лет Гармс-Риззи жил в России, иногда приезжал на каникулы. Наёмник скончался, получив смертельное ранение от российского беспилотника. В 2023 году суд признал Гармс-Риззи виновным в дезертирстве из подразделения британской армии в Эстонии. Он очень хотел воевать на Украине. Его заключили в тюрьму на год по решению суда и уволили из британской армии. Отсидев восемь месяцев, снайпер вернулся в ряды ВСУ, где и нашёл свою смерть.

В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области российские бойцы с помощью беспилотника ликвидировали британского наёмника, 34-летнего экс-военного Джейка Уоддингтона. Он более года воевал в рядах ВСУ, говорил на русском языке и понимал украинский, был командиром одного из подразделений. До того, как стать наёмником, Уоддингтон служил во втором батальоне королевского английского полка ВС Великобритании. В 2022 году его демобилизовали из-за выявленной эпилепсии. После этого мужчина решил отправиться в Польшу, где проработал в приюте для животных, привезённых с территории Украины. Вскоре он принял решение вступить в ряды ВСУ в качестве наёмника.