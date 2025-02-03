Владивосток, 3 февраля, 2025, 03:44 — ИА Регнум. Приморский добровольческий отряд «Тигр» станет именным. Он будет носить имя командира Сергея Ефремова, который погиб в Курской области 2 февраля. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Сергей Ефремов

Ефремов работал в команде Кожемяко — был вице-губернатором и совмещал военную службу.

Сергей Ефремов стал первым командиром «Тигра». В 2024 году он был назначен вице-губернатором, курировал внутриполитический блок правительства региона.

Минувшим летом он вновь возглавил отряд «Тигр» из бойцов, вернувшихся из зоны проведения СВО.

«Офицер, командир, боевой товарищ, настоящий друг, патриот. Запомним его таким!» — написал губернатор, сообщая, что отряд «Тигр» теперь будет именным.

Олег Кожемяко опубликовал видеоролик с Ефремовым, его военными кадрами.

Как передавало ИА Регнум, депутат городской думы Владивостока, сослуживец Ефремова Виктор Тарабарин назвал его командиром с большой буквы. Он отличался храбростью и всегда стремился на помощь бойцам.

По словам Тарабарина, Сергей Ефремов был среди тех, кто подписал копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) для президента РФ Владимира Путина. Это произошло в перерывах между боями в Курской области.

Олег Кожемяко рассказал, что Сергей Ефремов погиб при возвращении с боевого задания. Он часто выезжал на передовую и погиб, возвращаясь с рекогносцировки. Вместе с ним смертельное ранение получил ещё один офицер. Их машина подорвалась на вражеской мине. Командиру был 51 год.

Сергей Ефремов принимал участие в самых жёстких операциях, добавили в Минвостокразвития. Его уважали и бойцы «Тигра», и матери солдат, и руководство. Он был кавалером ордена Мужества, награждён Георгиевским крестом IV степени, за проявленную в боях отвагу ему присвоили звание «Герой Приморья» и «Герой ДНР».

У Сергея Ефремова осталось четверо детей. Сын находится в зоне СВО.

Погибший 2 февраля в Курской области командир Сергей Ефремов приезжал домой в декабре в отпуск. Он встретил Новый год и вновь отправился на передовую.