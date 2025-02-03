Владивосток, 3 февраля, 2025, 03:16 — ИА Регнум. Погибший 2 февраля в Курской области командир добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов приезжал домой в декабре в отпуск с передовой. О сослуживце рассказал также участник СВО, депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин.

Виктор Тарабарин Тарабарин и Ефремов

«Сергей приезжал на Новый год домой на две недели», — сказал «РИА Новости» Тарабарин.

Повидавшись с семьёй и встретив Новый год, командир вновь уехал освобождать Курскую область от украинских боевиков, пояснил боец.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор Тарабарин назвал Сергея Ефремова командиром с большой буквы. Он отличался храбростью и всегда стремился на помощь бойцам.

Депутат служил с Ефремовым, у него был позывной Кубинец, в зоне СВО с ноября 2022 года. По словам Тарабарина, Сергей Ефремов был среди тех, кто подписал копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) для президента РФ Владимира Путина. Это произошло в перерывах между боями в Курской области.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подтвердил, что Сергей Ефремов погиб при возвращении с боевого задания. Он часто выезжал на передовую и погиб, возвращаясь с рекогносцировки. Вместе с ним смертельное ранение получил ещё один офицер. Их машина подорвалась на вражеской мине. Командиру был 51 год.

Сергей Ефремов принимал участие в самых жёстких операциях, добавили в Минвостокразвития. Его уважали и бойцы добровольческого отряда «Тигра», и матери солдат, и руководство. Он был кавалером ордена Мужества, награждён Георгиевским крестом IV степени, за проявленную в боях отвагу ему присвоили звание «Герой Приморья» и «Герой ДНР».

У Сергея Ефремова осталось четверо детей. Сын находится в зоне СВО.