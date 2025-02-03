Москва, 3 февраля, 2025, 03:11 — ИА Регнум. В доход государства перешли активы предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia ― крупнейшего владельца складской недвижимости в России. Соответствующее исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ удовлетворил Арбитражный суд города Москвы, сообщил 2 февраля «Коммерсант».

Msk.arbitr.ru Арбитражный суд города Москвы

В ходе разбирательств установили, что имеющие стратегическое значение для России логистические парки на незаконных основаниях находились под контролем иностранных резидентов.

Речь идёт о 17 организациях, входящих в группу компаний и владеющих 16 транспортными терминалами площадью около 2 млн кв. м.

Raven пыталась вывести предприятия холдинга из-под государственного антимонопольного контроля на другие офшоры.

Кроме того, в марте 2022 года головной компанией Raven, управляющими компаний Raven Russia Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым была заключена, по версии Генпрокуратуры, притворная сделка, направленная на сокрытие иностранного собственника российской компанией. Контролировать Raven Russia продолжили один из основателей Raven Property Group Raven гражданин Великобритании Глин Хирш и имеющий гражданство США Игорь Богородов, а это запрещено законодательством.

После начала специальной военной операции на Украине владельцы группы компаний Raven Russia присоединились к антироссийским санкциям США и Англии. Пытаясь организовать отток многомиллиардного капитала предприятий за рубеж, иностранные собственники формально поменяли структуру владения российским бизнесом, однако сохранили над ним контроль и управление им. Для обхода встречных экономических мер РФ они для видимости сменили недружественную юрисдикцию (Кипр) головной организации на ОАЭ. Благодаря этому им удалось вывести за границу более 6 млрд рублей, которые принадлежали стратегическим предприятиям.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Арбитражный суд Ростовской области передал в доход государства 100% долей стратегического предприятия ООО «Родные поля». Основанием для этого послужило то, что бенефициар ООО Пётр Ходыкин — гражданин не только России, но и Сент-Китс и Невис (Британия). Активы крупнейшего экспортёра зерна включают собственный торговый флот (11 судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и более 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Капитализация предприятия превышает 58 млрд рублей, ежегодная выручка составляет 299 млрд рублей.