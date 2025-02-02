Москва, 3 февраля, 2025, 02:46 — ИА Регнум. Работающие россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз в 2025 году. О графике рассказала «РИА Новости» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа. ру» Юлия Санина.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Календарь

В производственном календаре, по словам Саниной, установлено, что дни с 27 октября по 1 ноября будут рабочими, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. При этом 1 ноября будет коротким.

Таким образом, самая длинная рабочая неделя будет в ноябре.

Праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся со 2 по 4 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, День защитника Отечества в 2025 году выпадает на воскресенье, но россияне не будут отдыхать три дня подряд, так как дополнительный выходной перенесён не на понедельник, 24 февраля, а на 8 мая.

В феврале россияне отдохнут в субботу и воскресенье — 22 и 23 февраля. А в первые две недели мая будет сразу по четыре выходных дня подряд: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Короткая рабочая неделя ожидается в России в конце апреля. Рабочая неделя продлится всего три дня — с 28 по 30 апреля включительно.