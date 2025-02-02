Берлин, 3 февраля, 2025, 02:34 — ИА Регнум. Европейские страны готовы к введению ответных пошлин в отношении США, если американский президент Дональд Трамп решит установить тарифы на товары из ЕС. Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

«Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать — это очень плохая альтернатива… Мы дадим понять американцам: вам тоже есть что терять. Но если это не сработает, мы не можем позволить помыкать собой», — заверил Хабек, выступая на публичном мероприятии, организованном немецкой газетой Kölner Stadt-Anzeiger.

Также вице-канцлер признал, что экономика Германии является самой уязвимой в Евросоюзе.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин для Мексики, Канады и Китая. Эти меры отменяют практически беспошлинную торговлю между тремя странами, существовавшую на протяжении нескольких лет. Пока пошлины на товары из Мексики и Канады определили в размере 25%, на товары из Китая — 10%. Однако их размер может быть повышен.

В январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснял ужасным отношением европейцев к США. В частности, глава Белого дома утверждал об отсутствие спроса в ЕС на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

В декабре 2024 года президент США заявил, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. Ещё в преддверии выборов Трамп упомянул возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Он пообещал путём введения пошлин не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.