* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 3 февраля, 2025, 02:31 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) выразил беспокойство тем, что киевские власти до сих пор не могут установить эффективный канал коммуникации с президентом США Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам украинского политика, он беспокоится, что прошло две недели с момента инаугурации Трампа, а Украина до сих пор не коммуницирует с Белым домом.

«Киев не смог установить эффективный канал коммуникации, который позволит донести нашу позицию», — написал Порошенко в Telegram-канале, отметив, что сам намерен прибыть в скором времени в Вашингтон. На данный момент он едет в Берлин.

Порошенко заверил, что побывал в Париже, где обсудил «вопросы обороны». По его словам, в феврале ВСУ получит французские истребители Mirage. Пилоты уже заканчивают обучение.

Экс-президент считает, что в переговорах, «которые необходимы для прекращения боевых действий», должны участвовать США, Россия, Украина и ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, за три года боевых действий Украина как никогда близко находится к миру, заявил 2 февраля в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский, пояснив, что «мы для этого боремся, делаем всё».

Он признал, что Украина понесла огромные потери, однако теперь необходимо сделать всё, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев.

22 января Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу в течение 100 дней урегулировать конфликт.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Президент Владимир Путин 20 января подчеркнул, что целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. 28 января Путин подчеркнул, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно, однако из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис 2 февраля заявил, что Украина неспособна выторговать себе хорошие условия сделки после переговоров о прекращении конфликта.

По его словам, для Киева возможны два варианта ― либо Трампу придётся быстро заключить «ужасную сделку» для киевского режима, либо она может превратиться в катастрофическую. Это произойдёт, если глава Белого дома продолжит откладывать и настаивать на более приемлемых для Украины условиях, считает эксперт.