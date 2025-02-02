Вашингтон, 3 февраля, 2025, 02:04 — ИА Регнум. Власти Панамы не намерены продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Об этом 2 февраля сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой госдепартамента США Марко Рубио.

Панамский канал

Мулино заявил, что «принял важное решение».

«Правительство не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании 2017 года в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Это окончательное решение. Мы рассмотрим возможность завершения проекта раньше срока», — сообщил Рауль Мулино.

Президент при этом уточнил, что не оставляет возможность продление меморандума через год или два.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. Об этом 2 февраля заявил госсекретарь Марко Рубио на встрече с Хосе Раулем Мулино.

20 января Трамп во время инаугурационной речи пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. По мнению главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и нацбезопасности США.

Президент Панамы в тот же день отверг притязания на канал. Он заявил, что объект останется под контролем республики.

Возможность военного захвата Панамского канала армией США будет противоречить международным законам и обернётся американской оккупацией Панамы. Такое предположение высказал генерал армии США в отставке Барри Маккеффри.