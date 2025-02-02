Санкт-Петербург, 3 февраля, 2025, 01:37 — ИА Регнум. Число пострадавших в автоаварии с маршрутным автобусом и снегоуборочной машиной в Ленинградской области достигло 13. Новые данные сообщили в региональном ГУ МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Ранее спасатели информировали, что травмированы были двое пассажиров.

Всех 13 пострадавших доставили в больницы.

Всего к ликвидации последствий ДТП было привлечено 19 человек и семь единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, после ДТП в Кингисеппском районе с участием рейсового автобуса и снегоуборочной машины возбудили уголовное дело. Авария произошла около 22:45 мск 2 февраля на 133-м км трассы «Нарва», погибли два человека. Полиция устанавливает их личности.

Двое взрослых и двое детей погибли в результате массового ДТП на автодороге Тюмень — Каменка также 2 февраля. Жертвами аварии стали водитель, пассажирка и двое её детей.

Ранее массовая авария с участием нескольких автомобилей произошла на Московской кольцевой автомобильной дороге. Участниками ДТП стали ГАЗ, Kia и Dodge. Водитель первой иномарки скончался на месте.