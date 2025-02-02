Ольштын, Польша, 3 февраля, 2025, 01:34 — ИА Регнум. Российский метеорологический зонд упал на территории Польши. Об этом 2 февраля сообщила радиостанция RMF FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Российский метеорологический шар упал на польской стороне границы. Найденный возле Ольштына объект охраняют сотрудники полиции», — уточнили на радио.

Известно, что метеозонд имеет маркировку, написанную кириллицей. Упавшее устройство обнаружили в Варминьско-Мазурском воеводстве. Находку, по данным радиостанции, проверили на предмет химической опасности. Угрозы не выявили.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Польше заявляли о падении нескольких метеозондов. Три объекта обнаружили в марте 2024 года, ещё шесть — в конце августа. В полиции объявили, что один из зондов местные жители нашли в лесу. Находку проверили на радиоактивное излучение и выявили на ней буквы, написанные кириллицей.

В апреле 2023 года в лесу на северо-западе Польши нашли обломки неопознанного воздушного военного объекта. Польские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что фрагменты якобы содержали надписи на русском языке, но никаких конкретных доказательств не приводили, а сведения об инциденте засекретили.