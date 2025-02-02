Бруклин, США, 3 февраля, 2025, 01:17 — ИА Регнум. Американский рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом P. Diddy, был доставлен из тюрьмы, где он ожидает приговора, в больницу Нью-Йорка с болью в колене. Об этом 2 февраля сообщило издание TMZ со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум P. Diddy

При этом обвиняемого госпитализировали ещё 30 января, но об этом стало известно лишь 2 февраля.

Репера привезли в больницу Бруклина, где сделали ему МРТ.

Официально его адвокат Марк Агнифило никаких комментариев СМИ не дал.

Как сообщало ИА Регнум, P. Diddy подал судебный иск на сумму 50 млн долларов из-за выдвинутых против него обвинений в изнасилованиях.

Рэпер находится в Бруклинском центре заключения и ожидает суда. Его обвиняют в торговле людьми для сексуальной эксплуатации, рэкете и вовлечении в проституцию. Он отвергает обвинения.

Комбса арестовали в сентябре 2024 года. Первые заявления о его участии в насилии начали поступать ещё в 2023 году.

В октябре Reuters сообщило, что репера обвиняют в изнасиловании 10-летнего мальчика в 2005 году и 17-летнего подростка в 2008 году. Не менее 120 человек заявили, что намерены пожаловаться на рэпера в суд.