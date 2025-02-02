Кингисепп, Ленинградская область, 3 февраля, 2025, 01:11 — ИА Регнум. После дорожной аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области с участием рейсового автобуса и снегоуборочной машины возбудили уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Sledcom.ru Следователь

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека, ещё двое пострадали.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе Ленинградской области около 22:45 мск 2 февраля. В аварии, которая произошла на 133-м км трассы «Нарва», погибли два человека. Правоохранители устанавливают их личности.

В Ленинградской области утром 25 ноября 2024 года рейсовый автобус въехал сзади в припаркованную у обочины фуру. В аварии пострадали 15 человек, из них 14 были доставлены в больницы. ДТП случилось в посёлке Новоселье. В отношении задержанного водителя автобуса возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.