В Ленобласти по факту ДТП с участием автобуса возбудили уголовное дело
В Ленобласти по факту ДТП с автобусом и снегоуборочной машиной возбудили дело
Кингисепп, Ленинградская область, 3 февраля, 2025, 01:11 — ИА Регнум. После дорожной аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области с участием рейсового автобуса и снегоуборочной машины возбудили уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека, ещё двое пострадали.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА Регнум, пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе Ленинградской области около 22:45 мск 2 февраля. В аварии, которая произошла на 133-м км трассы «Нарва», погибли два человека. Правоохранители устанавливают их личности.
В Ленинградской области утром 25 ноября 2024 года рейсовый автобус въехал сзади в припаркованную у обочины фуру. В аварии пострадали 15 человек, из них 14 были доставлены в больницы. ДТП случилось в посёлке Новоселье. В отношении задержанного водителя автобуса возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.