Владивосток, 3 февраля, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин назвал погибшего в Курской области командира добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатора Приморья Сергей Ефремов командиром с большой буквы. Он отличался храбростью и всегда стремился на помощь бойцам.

Сергей Ефремов

«Командир с большой буквы, храбрый, смелый, умный, грамотный. Душевный, хороший человек. На боевых позициях помогал своим ребятам. Большая потеря и для Приморья, и для отряда «Тигр». Даже слов нет», — цитирует Виктора Тарабарина «РИА Новости».

Депутат служил с Ефремовым, у него был позывной Кубинец, в зоне СВО с ноября 2022 года. По словам Тарабарина, Сергей Ефремов был среди тех, кто подписал копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) для президента РФ Владимира Путина. Это произошло в перерывах между боями в Курской области.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подтвердил, что Сергей Ефремов погиб при возвращении с боевого задания. Он часто выезжал на передовую и погиб, возвращаясь с рекогносцировки. Вместе с ним смертельное ранение получил ещё один офицер. Их машина подорвалась на вражеской мине.

Как сообщало ИА Регнум, командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов был одним из лучших командиров-штурмовиков на всём фронте, заявил 2 февраля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Сергей Ефремов принимал участие в самых жёстких операциях, добавили в Минвостокразвития. Его уважали и бойцы добровольческого отряда «Тигра», и матери солдат, и руководство. Он был кавалером ордена Мужества, награждён Георгиевским крестом IV степени, за проявленную в боях отвагу ему присвоили звание «Герой Приморья» и «Герой ДНР».

В августе 2024 года Ефремов в составе добровольческого отряда «Тигр» отправился в Курскую область, чтобы помочь в освобождении региона от украинских неонацистов.

У Сергея Ефремова осталось четверо детей. Сын находится в зоне СВО.