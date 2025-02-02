Вашингтон, 3 февраля, 2025, 00:50 — ИА Регнум. В США устанавливают личности погибших в авиакатастрофе над рекой Потомак в Вашингтоне. Большую часть жертв трагедии удалось идентифицировать, сообщил 2 февраля глава пожарной охраны и скорой помощи американской столицы Джон Доннелли.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

«На данный момент 55 жертв были идентифицированы», — уточнил он на пресс-конференции.

В момент столкновения на борту пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines находились 64 человека, из них четверо — члены экипажа. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл вечером 29 января вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Пилот пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 пытался предотвратить столкновение с военным вертолётом, информировала 1 февраля газета New York Post. Военный вертолёт принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку «высокопоставленных лиц», указала газета The Wall Street Journal.

Среди пассажиров рейса American Airlines были бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду, Евгения Шишкова и Вадим Наумов — чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию, а также советская фигуристка Инна Волянская. В США они работали тренерами.