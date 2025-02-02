Москва, 3 февраля, 2025, 00:35 — ИА Регнум. В Министерстве внутренних дел России отмечается большой дефицит кадров, неукомплектованность составляет 18,7%. Об этом 2 февраля заявил первый замминистра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В настоящее время некомплект в органах внутренних дел составляет 18,7%. В подразделениях миграции некомплект — 11,7%», — уточнил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Горовой привёл данные о зарплате сотрудников ведомства. По его словам, в целом по стране средняя зарплата с 2012 по 2024 годы выросла в 3,1 раза, в МВД — в 1,4 раза. За это время нехватка личного состава увеличилась в четыре раза, констатировал первый замглавы ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 1 ноября 2024 года, некомплект личного состава органов внутренних дел РФ составил 173,8 тыс. человек, или 18,8% от штатной численности, утверждала официальный представитель МВД Ирина Волк. Несмотря на существенный дефицит кадров и возросшую нагрузку на сотрудников, за прошедшие 10 лет повысилась раскрываемость многих составов преступлений против личности и собственности, в том числе убийств и покушений на убийство, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, подчеркнула она.

Глава МВД России Владимир Колокольцев 25 сентября 2024 года заявил о невозможности поднять зарплаты участковым полицейским из-за недофинансирования ведомства. По его словам, если перераспределить надбавки в тех регионах, где они есть, то участковые будут получать ещё меньше.