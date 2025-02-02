Гомель, Белоруссия, 3 февраля, 2025, 00:21 — ИА Регнум. В Белоруссии в деревне Луговая Вирня Жлобинского района Гомельской области во дворе частного дома 2 февраля произошёл взрыв, предварительно, кислородного баллона. На момент взрыва в доме находилось двое взрослых и трое детей. О происшествии сообщили в Telegram-канале СК республики.

СК Белоруссии Взрыв баллона в доме

Следователи установили, что в результате инцидента погибли 35-летний мужчина и двое его малолетних детей (1 и 3 года).

Мать погибших детей и 6-летний сын доставлены в тяжёлом состоянии в больницу.

Всего в семье четверо детей, один ребёнок в момент взрыва не находился дома.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, на северо-востоке Москвы загорелся ангар с газовыми баллонами вечером 1 февраля.

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В начале января в Казахстане произошёл взрыв газа в кафе в городе Уральске. Здание обрушилось, вспыхнул пожар. Взрыв прогремел в ночное время.