Кингисепп, Ленинградская область, 3 февраля, 2025, 00:05 — ИА Регнум. В Кингисеппском районе Ленинградской области поздним вечером 2 февраля столкнулся пассажирский автобус со снегоуборочной машиной. В дорожной аварии погибли два человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Сегодня около 22:45 мск на 133-м км трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти произошло столкновение автобуса междугороднего сообщения и снегоуборочной техники. В результате дорожной аварии погибли два человека», — уточнили в Telegram-канале местной полиции.

Правоохранители устанавливают личности погибших, а также обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 ноября 2024 года в Москве на 12-м км МКАД столкнулись пять автомобилей с участием снегоуборочного транспорта. В результате аварии погиб один человек.

В Татарстане 14 января 2022 года около 08:00 мск в ДТП попали пассажирский автобус и снегоуборочный автомобиль. Пострадали несколько человек. По словам очевидцев, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Набережные Челны — Казань, догнал на трассе снегоуборочный автомобиль, который от удара выкинуло в кювет.