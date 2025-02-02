Москва, 3 февраля, 2025, 00:00 — ИА Регнум. Российский тренер Виктор Янчук критически высказался в отношении украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая проиграла россиянке Екатерине Александровой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Екатерина Александрова

Во время церемонии награждения Ястремская поблагодарила всех, кто поддерживает Украину, и отказалась фотографироваться с участницей из России.

По мнению тренера, вмешательство политики в спорт недопустимо. Он считает, что если спортсмен проиграл, то должен «принять правила и держать лицо».

«Это неспортивное поведение, и если такие ситуации будут часто повторяться, WTA должна будет принять меры», — цитирует ТАСС Виктора Янчука.

В финале турнира Александрова одержала победу над Ястремской со счётом 6:2, 3:6, 7:5. Матч длился 2 часа 13 минут. Александрова выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Ястремская же сделала три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Как сообщало ИА Регнум, россиянка Милана Дадашева завоевала бронзу на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте. В медальном поединке она одержала победу над украинской соперницей Оксаной Ливач. Они соревновались в весовой категории до 50 кг. Поединок завершился со счётом 17:15. Ливач не пожала руку Дадашевой и расплакалась после окончания соревнований.

Украинский борец Александр Грушин не стал фотографироваться с другими призёрами чемпионата Европы в феврале 2024 года, так как в их числе был россиянин Анвар Аллахьяров.

В сентябре 2023 года украинский борец вольного стиля Василий Михайлов, занявший третье место на чемпионате мира в Белграде, ушёл с пьедестала, чтобы не фотографироваться рядом с российским спортсменом Ахмедом Усмановым, завоевавшим золотую медаль.