Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2025, 23:48 — ИА Регнум. В Ростовской области вечером 2 февраля подразделениями противовоздушной обороны был уничтожен один вражеский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что украинский БПЛА сбили в небе над Миллеровским районом.

Слюсарь заверил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 44 БПЛА украинских формирований. Также был нейтрализован снаряд, выпущенный ВСУ из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

Силами противовоздушной обороны ночью 1 февраля в российских регионах были уничтожены девять дронов ВСУ, а также ликвидирован безэкипажный катер.