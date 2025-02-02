Панама, 2 февраля, 2025, 23:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба американского Госдепартамента со ссылкой на заявление госсекретаря Марко Рубио на встрече с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино.

Global Look Press

«Рубио проинформировал президента, что Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу для канала и является нарушением договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала», — уточнили в Госдепе.

Рубио ясно дал понять Раулю, что статус-кво неприемлем. При отказе Панамы немедленно внести изменения США примут меры для защиты указанных в договоре прав.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Дональд Трамп во время инаугурационной речи пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. По мнению главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности США.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в тот же день отверг притязания на канал. Он заявил, что объект останется под контролем республики.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия выступает за соблюдение нейтралитета Панамского канала и ожидает, что президент США Дональд Трамп будет уважать действующий на этом водном объекте правовой режим.