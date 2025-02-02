Вашингтон, 2 февраля, 2025, 23:37 — ИА Регнум. Руководитель нового ведомства по повышению эффективности управления властей США (DOGE) Илон Маск высказал очередное обвинение в сторону агентства по международному развитию (USAID). На этот раз бизнесмен обвинил структуру в финансировании разработок биологического оружия.

Global Look Press

«Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?» — написал Маск в социальной сети X.

После высказывания Илона Маска аккаунт USAID с почти миллионом подписчиков был удален из соцсети Х. Об этом свидетельствуют данные страницы, на которой написано This account doesn’t exist («Этот аккаунт не существует»).

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск назвал агентство США по международному развитию «преступной организацией» и считает, что ей «пора умереть».

До этого американский предприниматель назвал USAID «змеиным гнездом радикально левых марксистов», добавив, что его сотрудники ненавидят Соединённые Штаты.

USAID нужно реорганизовать таким образом, чтобы оно помогало самим США, заявила 2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. По её словам агентство, которое вмешивалось во внутренние дела суверенных государств, «сломалось».

После вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал указ, приостановивший на 90 дней оказание помощи Украине и другим странам. Решение было принято для оценки целесообразности такого финансирования. Штат в 60 человек отправили в отпуск с сохранением заработной платы до получения результатов проверки и выяснения всех обстоятельств работы агентства.

Власти Украины морально подавлены и потрясены из-за решения администрации президента США приостановить все программы внешней помощи. Десяток различных проектов остановлен. Об этом написала британская газета The Guardian.