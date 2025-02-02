ДНР, 2 февраля, 2025, 23:15 — ИА Регнум. Эпичное уничтожение железнодорожного моста около подконтрольного украинским войскам города Северска в ДНР попало на видео. Об этом сообщил 2 февраля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Виктор Драчев/ТАСС

Отмечается, что мост использовался противником для переброски сил. Российский спецназ группировки войск «Юг» обнаружил заминированные ВСУ опоры моста. Затем операторы дронов нанесли удар по минам и взорвали мост.

После уничтожения пролёта сооружения логистические возможности ВСУ на северском направлении оказались значительно ослаблены, заключили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования дистанционно минируют местность около города Волчанска, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВСУ наносят удары из РСЗО с направления населённого пункта Рубежное Харьковской области по районам вблизи Волчанска, а также около сёл Старица и Волчанские Хутора. Минирование угрожает не только мирным гражданам, но и несёт риски для самих военных ВСУ, которые в данном случае лишаются безопасных путей отступления, пояснил эксперт.

Командование ВСУ минирует мосты, перекрывая пути отступления своим бойцам, признал попавший в плен украинский мобилизованный, младший лейтенант Павел Салий. Он уточнил, что вместе с товарищем попытался самостоятельно эвакуироваться по дороге через мост на Успеновку, но сооружение оказалось заминировано своими же. Тогда Салий и сослуживец решили вернуться обратно и сдаться в плен российским военным.