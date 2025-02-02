Тель-Авив, Израиль, 2 февраля, 2025, 23:12 — ИА Регнум. В Израиле началось расследование в отношении супруги премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Сары. Это связано с обвинениями, которые были выдвинуты в 2024 году на телеканале N12, сообщила газета The Times of Israel.

Global Look Press

По данным полиции, Сара Нетаньяху пыталась организовать протесты, запугать свидетеля и вмешаться в судебный процесс по уголовным делам, в которых фигурирует её муж. Она якобы для этого привлекала помощника супруга.

Депутат Кнессета от оппозиционной партии Наама Лазими заявила, что прокуратура уведомила её о начале полицейского расследования в отношении Сары Нетаньяху. Это произошло после того, как 26 декабря 2024 года Лазими направила соответствующий запрос.

Как сообщало ИА Регнум, расследование против Нетаньяху начали в 2016 году, а первое официальное обвинение по трём делам предъявили в 2019 году. В декабре 2024 года Биньямин Нетаньяху впервые предстал перед судом в качестве обвиняемого. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Премьер-министр за взятки может получить срок до десяти лет, а за мошенничество и злоупотребление доверием — до трёх лет. Сам Нетаньяху неоднократно отрицал все обвинения.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге 21 ноября выдал ордер на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта за предположительно совершённые военные преступления в секторе Газа.