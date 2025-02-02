Владивосток, 2 февраля, 2025, 22:51 — ИА Регнум. Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, погибший в Курской области, принимал участие в самых жёстких операциях. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Правительство Приморского края

«Сергей командиром-штурмовиком, участвовал в самых жёстких операциях. Его уважали и любили и бойцы добровольческого отряда «Тигр», и матери солдат, и руководство», — отметили в Telegram-канале Минвостокразвития.

Он был кавалером ордена Мужества, награждён Георгиевским крестом IV степени, за проявленную в боях отвагу ему присвоили звание «Герой Приморья» и «Герой ДНР».

У Сергея Ефремова осталось четверо детей. В ведомстве подчеркнули, что он был светлым человеком. Он останется в памяти всей страны.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля губернатор Приморья Олег Кожемяко подтвердил, что Сергей Ефремов погиб при возвращении с боевого задания. Он часто выезжал на передовую и погиб, возвращаясь с рекогносцировки, уточнил глава региона.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, Ефремов, покинувший чиновничий кабинет, чтобы с оружием в руках защищать родную землю, никогда не прятался за спины своих товарищей и был одним из лучших командиров-штурмовиков на всём фронте. Героем Ефремовым будет гордиться вся страна, именно на таких людях стояла, стоит и будет стоять Россия, добавил врио губернатора.