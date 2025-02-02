Волгоград, 2 февраля, 2025, 22:46 — ИА Регнум. По информации Росавиации, воздушная гавань Волгограда временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Global Look Press

Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 21:42 мск 2 февраля закрыли небо для полётов в аэропорту Волгограда.

О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно, заверили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, временные ограничения на приём и вылет авиарейсов в аэропорту Ульяновска ввели утром 1 февраля. В Росавиации уточнили, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

29 января Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Мурманска. Ранее в тот же день временные ограничения на полёты вводились в петербургском аэропорту Пулково и аэропорту Казани.