Аэропорт Волгограда закрыли на вылеты и прилёты авиарейсов
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на вылеты и прилёты авиарейсов
Волгоград, 2 февраля, 2025, 22:46 — ИА Регнум. По информации Росавиации, воздушная гавань Волгограда временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 21:42 мск 2 февраля закрыли небо для полётов в аэропорту Волгограда.
О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно, заверили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, временные ограничения на приём и вылет авиарейсов в аэропорту Ульяновска ввели утром 1 февраля. В Росавиации уточнили, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.
29 января Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Мурманска. Ранее в тот же день временные ограничения на полёты вводились в петербургском аэропорту Пулково и аэропорту Казани.