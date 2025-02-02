Липецк, 2 февраля, 2025, 22:36 — ИА Регнум. Произошедший утром 1 февраля инцидент в Липецкой области, из-за которого несколько населённых пунктов временно остались без электроэнергии, связан с нештатным сходом двух авиационных боеприпасов. Об этом сообщили в правительстве региона, ссылаясь на информацию Минобороны.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Один боеприпас упал в Елецком районе, другой — в Воловском муниципальном округе. Оба упали вдали от жилых домов, взрывотехники работают на месте происшествия.

«Гражданам, чьи дома и машины пострадали от падения боеприпасов, будет выплачена компенсация», — заверили в областном правительстве.

Жителей региона попросили доверять только официальной информации.

Как сообщало ИА Регнум, в населённых пунктах Липецкой области восстановили электроснабжение, нарушенное при падении отработавшей ступени ракетного комплекса.