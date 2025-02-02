Над Липецкой областью произошёл нештатный сход двух авиаснарядов
Власти сообщили о нештатном сходе двух авиаснарядов над Липецкой областью
Липецк, 2 февраля, 2025, 22:36 — ИА Регнум. Произошедший утром 1 февраля инцидент в Липецкой области, из-за которого несколько населённых пунктов временно остались без электроэнергии, связан с нештатным сходом двух авиационных боеприпасов. Об этом сообщили в правительстве региона, ссылаясь на информацию Минобороны.
Один боеприпас упал в Елецком районе, другой — в Воловском муниципальном округе. Оба упали вдали от жилых домов, взрывотехники работают на месте происшествия.
«Гражданам, чьи дома и машины пострадали от падения боеприпасов, будет выплачена компенсация», — заверили в областном правительстве.
Жителей региона попросили доверять только официальной информации.
Как сообщало ИА Регнум, в населённых пунктах Липецкой области восстановили электроснабжение, нарушенное при падении отработавшей ступени ракетного комплекса.